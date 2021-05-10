Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, BAE'de Sudan-Etiyopya anlaşmazlıklarını görüştü
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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, BAE'de Sudan-Etiyopya anlaşmazlıklarını görüştü

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, BAE'de Sudan-Etiyopya anlaşmazlıklarını görüştü
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) temaslarında, Etiyopya ile aralarındaki Hedasi Barajı ve sınır anlaşmazlığı konularını ele aldı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) temaslarında, Etiyopya ile aralarındaki Hedasi Barajı ve sınır anlaşmazlığı konularını ele aldı.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Veliaht Prens Muhammed Bin Zayid ile ikili ilişkiler, Etiyopya ile yaşadıkları Hedasi Barajı sorunu ve doğudaki sınır anlaşmazlıklar gibi bölgesel meseleleri görüştü.

Burhan, baraj konusunda Etiyopya, Sudan ve Mısır'ın çıkarlarını koruyacak bağlayıcı bir anlaşmaya varılmasının gerekliliğini, sınır anlaşmazlığı konusunda ise 1972'de sorunu çözüme kavuşturduğu ifade edilen anlaşmayla ilgili ülkesinin net tavrını BAE'ye iletti.

Mısır ve Sudan, çıkarlarının ve güvenliklerinin etkilenmemesi için üçlü anlaşmada ısrar ederken, Etiyopya anlaşma olmasa da barajı temmuz ayında ikinci kez doldurmak istiyor.

Sudan ve Etiyopya, Faşaka bölgesinde yıllardır birbirini işgalle suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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