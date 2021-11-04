Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşme sonrası Başbakan Abdullah Hamduk ile birlikte gözaltına alınan 4 bakanın serbest bırakılmasını emrettiği bildirildi. - HARTUM

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