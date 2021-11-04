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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşme sonrası Başbakan Abdullah Hamduk...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşme sonrası Başbakan Abdullah Hamduk...

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşme sonrası Başbakan Abdullah Hamduk ile birlikte gözaltına alınan 4 bakanın serbest bırakılmasını emrettiği bildirildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşme sonrası Başbakan Abdullah Hamduk ile birlikte gözaltına alınan 4 bakanın serbest bırakılmasını emrettiği bildirildi. - HARTUM

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