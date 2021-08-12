Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, geçiş sürecindeki Sudan'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde yapılacak bu ilk ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, kardeşlik bağları ve stratejik ortaklık temelinde şekillenen Türkiye-Sudan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

İş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların ele alınacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz