Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, geçiş sürecindeki Sudan'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde yapılacak bu ilk ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, kardeşlik bağları ve stratejik ortaklık temelinde şekillenen Türkiye-Sudan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

İş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların ele alınacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Şimşek Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Hande Erçel Deniz Akkaya Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Mete Gazoz Lionel Messi Rıza Kayaalp Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 01:20:35. #1.14#

title