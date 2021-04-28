Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Daklu, Çad'da

Heyetler arası görüşmeden detaylar Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Daklu'nun konuşması Çad Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Korgeneral Muhammed İdris Deby'nin konuşması ÇAD - Çad'ı ziyaret eden Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Daklu, Çad...

Heyetler arası görüşmeden detaylar

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Daklu'nun konuşması

Çad Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Korgeneral Muhammed İdris Deby'nin konuşması ÇAD - Çad'ı ziyaret eden Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Daklu, Çad Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Korgeneral Muhammed İdris Deby ile bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı