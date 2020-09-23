Sudan Egemenlik Konseyi: BAE'de ABD'lilerle Arap-İsrail barışını görüştük
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Sudan Egemenlik Konseyi: BAE'de ABD'lilerle Arap-İsrail barışını görüştük

23.09.2020 23:35 | Son Güncelleme: 23.09.2020 23:38
Sudan Egemenlik Konseyi: BAE'de ABD'lilerle Arap-İsrail barışını görüştük

Sudan Egemenlik Konseyi, Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın başkanlık ettiği üst düzey Sudan heyetinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ABD'li yetkililerle İsrail-Arap barışı dahil birçok konuyu görüştüğünü, neticelerin geçici Sudan hükümetinin kurumlarıyla paylaşılacağını açıkladı.

Sudan Egemenlik Konseyi, Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın başkanlık ettiği üst düzey Sudan heyetinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ABD'li yetkililerle İsrail-Arap barışı dahil birçok konuyu görüştüğünü, neticelerin geçici Sudan hükümetinin kurumlarıyla paylaşılacağını açıkladı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanı Nasreddin Abdulbari'nin de aralarında bulunduğu üst düzey heyet, BAE'de ABD'li yetkililerle 3 gün süren görüşmelerin ardından ülkeye döndü.

Açıklamada, görüşmelerde, Sudan'ın teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması, ülkenin batısında Darfur bölgesindeki barış süreci, Arap-İsrail barışının geleceği, Filistin halkının iki devletli çözüme göre devlet kurma hakkı ve Sudan'ın bu barışın sağlanmasındaki rolünün ele alındığı belirtildi.

Toplantıların sonuçlarının Sudan halkının çıkarları ve beklentilerini karşılayan ortak bir vizyona ulaşmak amacıyla Sudan geçici hükümeti organlarıyla paylaşılacağı kaydedildi.

Orgeneral Burhan, 3 Ocak'ta ülkesinin diplomatik ilişkisinin bulunmadığı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmiş, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiği duyurulmuştu.?

Netanyahu da Twitter'dan, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." paylaşımında bulunmuştu.

Sudan'ın başkenti Hartum, 1967'deki Arap-İsrail savaşının ardından burada düzenlenen ve "İsrail'le barışa hayır, İsrail'in devlet olarak tanınmasına hayır ve İsrail'le müzakerelere hayır" içerikli genelgeyle sonuçlanan Arap Zirvesi nedeniyle "3 hayırın başkenti" olarak da biliniyor.

?Washington yönetimi, Sudan'ı terör gruplarına destek olduğu iddiasıyla 1993'te terör listesine eklemişti.

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uyguladığı ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırmış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyen devletler listesi"nden çıkarmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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