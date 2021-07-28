Sudan, Dünya Sağlık Örgütünden Kovid-19'la mücadelesine destek istedi
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Sudan, Dünya Sağlık Örgütünden Kovid-19'la mücadelesine destek istedi

Sudan, Dünya Sağlık Örgütünden Kovid-19'la mücadelesine destek istedi
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınının yayılmasını durdurmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) jeneratörler ve oksijen tüplerinin de aralarında olduğu malzeme desteği talebinde bulundu.

Sudan, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınının yayılmasını durdurmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) jeneratörler ve oksijen tüplerinin de aralarında olduğu malzeme desteği talebinde bulundu.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Bahreyn'de görüştüğü DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'u Sudan'da Kovid-19 salgınıyla ilgili son durum hakkında bilgilendirdi.

Ghebreyesus da Sudan ile iş birliğine ve acil yardım sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Sudan, haziran ayında Kovid-19'la mücadele kapsamında Dünya Bankası ile 100 milyon dolarlık hibe anlaşması imzalamıştı.

Sudan'da şu ana kadar 37 binin üzerinde vaka tespit edilirken 2 bin 776 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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