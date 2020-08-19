Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sadık'tan "İsrail" açıklaması
Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haydar Badavi Sadık, başkent Hartum'daki bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında Sudan ve İsrail arasındaki ilişkilere dair açıklamlarda bulundu.
19.08.2020 00:25 | Son Güncelleme: 19.08.2020 00:46
Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haydar Badavi Sadık, başkent Hartum'daki bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında Sudan ve İsrail arasındaki ilişkilere dair açıklamlarda bulundu.
Kaynak: AA