Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ile Hedasi Barajı meselesini görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ile Hedasi Barajı meselesini görüştü

Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ile Hedasi Barajı meselesini görüştü
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Nil Nehri'nin yukarı kıyıdaş ülkeleri arasında krize yol açan Hedasi Barajı dosyası hakkında bilgi vermek amacıyla çıktığı Afrika turu kapsamında Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile bir araya geldi.

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Nil Nehri'nin yukarı kıyıdaş ülkeleri arasında krize yol açan Hedasi Barajı dosyası hakkında bilgi vermek amacıyla çıktığı Afrika turu kapsamında Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile bir araya geldi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre Mehdi, Etiyopya'nın anlaşma olmadan barajı temmuz ayında ikinci kez doldurma kararının tehlikelerine karşı Kenyatta'yı ayrıntılı olarak bilgilendirdi.

Sudan'ın Afrika Birliği'nin himayesinde ve uluslararası ortakların desteğiyle bir anlaşmaya varma konusundaki istekliliğini dile getiren Mehdi, ülkesinin Hedasi Barajı'nın tüm ülkelere fayda sağlayacak şekilde bütün bölgeyi kalkındırmak için bir giriş noktası olabileceğine inandığını vurguladı.

Etiyopya'nın kalkınmak ve Sudan'ın çıkarlarına zarar vermeden elektrik üretmek isteğini anladığını ve desteklediğini söyleyen Mehdi, Doğu Nil Havzası ve bölge halklarının refahı için Sudan, Mısır ve Etiyopya'nın çıkarlarını ve endişelerini güvence altına alan hukuki ve bağlayıcı bir anlaşmaya varılması gerektiğini ifade etti.

Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ise Sudan'ın, Hedasi Barajı ile ilgili tutumu, barajlarının güvenliği ve Nil Nehri boyunca yaşayan Sudanlı vatandaşların korunmasını garanti altına alacak bir anlaşma olmaksızın barajın ikinci kez doldurulmasına ilişkin meşru endişelerini anladığını dile getirdi.

Sudan hükümetiyle bazı silahlı hareketler arasında Güney Sudan ara buluculuğunda Cuba barış anlaşmasının imzalanması ve uygulanmasını öven Kenya Cumhurbaşkanı, iki ülke arasında her alanda ikili ilişkileri geliştirme ve ilerletme konusundaki kararlılığını teyit etti.

Mayıs ayında Paris'te yapılacak Sudan Ortaklık Konferansı'nın Sudan ekonomisi için umut verici ufuklar açacağı değerlendirmesini yapan Kenyatta, Kenya'nın konferansa heyet göndereceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKEK Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisine ilişkin paylaşım
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKEK Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Ersin Tatar Vedat Bilgin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Merve Dizdar Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ile Hedasi Barajı meselesini görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 05:54:42. #1.16#

title