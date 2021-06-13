Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Faki ile görüştü
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Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Faki ile görüştü

Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Faki ile görüştü
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Sudan'ı ziyaret eden Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki ile bir araya geldi.

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Sudan'ı ziyaret eden Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki ile bir araya geldi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre Dışişleri Bakanı Mehdi, Faki'yi Sudan'daki geçiş sürecinin gidişatı hakkında bilgilendirdi.

Görüşmede, Hedasi Barajı ile ilgili tüm taraflar için kapsayıcı ve tatmin edici bir çözüm bulunmasının önemine değinildi.

Mehdi, Afrika Birliği'ne geçiş dönemine verdiği sürekli destekten dolayı teşekkür etti.

Faki ise Sudan'ın öneminden bahsederken Komisyonun ülkedeki durumu istikrara kavuşturma ve demokratik yönetim için başarılı bir geçiş modeli sunma konusundaki istekliliğini vurguladı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Faki, taraflar arasında bir anlaşmaya varılmasını kolaylaştırmak için olası her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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