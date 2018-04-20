Sudan Dışişleri Bakanı Ghandur Görevinden Alındı

Sudan Dışişleri Bakanı Ghandur Görevinden Alındı

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, yayınladığı kararnameyle Dışişleri Bakanı Ghandur'un görevinden alındığını açıkladı.

Sudan Dışişleri Bakanı Ghandur Görevinden Alındı

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, yayınladığı kararnameyle Dışişleri Bakanı Ghandur'un görevinden alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in, İbrahim Ghandur'u Dışişleri Bakanlığı görevinden aldığı belirtildi.

Kararnamede Ghandur'un hangi gerekçeyle görevden alındığına dair açıklama yapılmadı.

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