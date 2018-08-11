Sudan Dışişleri Bakanı Ahmed, Türkiye'ye Geliyor

Sudan Dışişleri Bakanı Ahmed, Türkiye'ye Geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Sudan Dışişleri Bakanı Al Dirdieri Mohamed Ahmed’in Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Sudan Dışişleri Bakanı Ahmed, Türkiye'ye Geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Sudan Dışişleri Bakanı Al Dirdieri Mohamed Ahmed'in Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sudan Dışişleri Bakanı Al Dirdieri Mohamed Ahmed'in 14-15 Ağustos 2018 tarihlerinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği kaydedilerek, "Ziyaret sırasında Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun ilk toplantısı Sayın Bakanımız ve Sudanlı mevkidaşı başkanlığında gerçekleştirilecektir. Sudan Dışişleri Bakanı Al Dirdieri ziyaret kapsamında 10. Büyükelçiler Konferansında hitap edecektir" denildi. - ANKARA

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