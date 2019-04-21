Sudan Devriminin 'Kraliçesi' Euronews'a Konuştu: Kahraman Değilim, Kadınlar Hep Değişime Yön Verdi

Sudan'ın başkenti Hartum'da geleneksel beyaz giysileriyle bir arabanın üstünde protestolara katılan Alaa Salah'ın görüntüleri onu Sudan devriminin sembolü haline getirdi. Mühendis olmayı hayal ederken Sudan'ı 30 yıldır yöneten isim 'Ömer el Beşir'i deviren öğrenci' olarak bütün dünyada tanındı.

Alaa Salah bu sayede gençlerin ve kadınların rolü ve özellikle de Arap dünyasının geleceğini şekillendirme konusunda yeni bir bakış açısı getirdi. Euronews.com'da Görüntüle