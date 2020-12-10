Sudan Devrimci Cephesi lideri İdris: "İsrail'le normalleşmeyi destekliyoruz"
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Sudan Devrimci Cephesi lideri İdris: "İsrail'le normalleşmeyi destekliyoruz"

10.12.2020 22:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 23:00
Sudan Devrimci Cephesi lideri İdris:

Sudan Devrimci Cephesi Başkanı El Hadi İdris, İsrail'le normalleşmeyi ve Filistin'in bağımsız bir devlet kurma hakkını destekledikleri bildirdi.

Sudan Devrimci Cephesi Başkanı El Hadi İdris, İsrail'le normalleşmeyi ve Filistin'in bağımsız bir devlet kurma hakkını destekledikleri bildirdi.

Sudan Devrimci Cephesi Başkanı İdris AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'le normalleşme, ABD yaptırımları, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'nın yol açtığı siyasi krizi ve Etiyopya'nın kuzeyindeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'ın bir istisna olmadığını ve İsrail ile ilişkileri normalleştirmenin Arap dünyasında eski bir konu olduğunu belirten İdris, "Birçok toplum farklı sebepler ve çıkarlar dolayısıyla İsrail ile ilişkilerini normalleştirdi. Dış ilişkiler ülkenin yüksek menfaatlerine dayanmalı. Sudanlıların yararına bir durum olursa bu kabul görür. Filistin halkının da İsrail'in yanında yaşama ve bağımsız bir devlet kurma hakkı olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hedasi Barajı meselesinde adil ve ortak bir çözüm bulunmalı"

İdris, Nil Nehri'nin çevresindeki halkların binlerce yıllık geçmişleri bulunduğunu vurgulayarak, Hedasi Barajı dosyasıyla tüm tarafların razı olacağı, adil ve ortak kullanıma dayanan bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

ABD'nin Hartum'a uyguladığı yaptırımlardan dolayı Sudan halkının büyük zarar gördüğünü ifade eden İdris, "Eski rejimin düşmesinden sonra Sudan'ın hala teröre destek veren devletler arasında bulunmasının bir gerekçesi yok. Birçok devlet ve uluslararası kuruluş bu durumdan çekindiği için Sudan çok zarar görüyor." diye konuştu.

"Sudan'ın teröre destek veren devletler listesinden çıkartılması"

Hükümetin silahlı hareketlerle Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da yaptığı barış anlaşmasının ABD yönetimi ve uluslararası toplumda olumlu yankılandığını belirten İdris, Sudan'ın teröre destek veren devletler listesinden çıkartılmasının an meselesi olduğunu da söyledi. İdris, Sudan'ın istikrarına büyük katkı sağlayacağı için bunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Devrimci Cephesi lideri İdris, şunları kaydetti:

"Etiyopya ordusu ile kuzeydeki Tigray yönetimi arasındaki çatışmaların ulusal güvenlik açısından Sudan'a olumsuz etkileri var. Çok sayıda Etiyopyalı, sığınmacı olarak Sudan topraklarına geliyor. Bu üzücü bir durum. Etiyopya nüfus ve kaynak açısından büyük bir ülke. Etiyopya hükümeti ve tüm taraftara devletlerinin çöküşünü engellemek için savaşı bir an önce durdurmaları çağrısı yapıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abbas M. Idris

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