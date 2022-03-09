Sudan Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Agar'dan partilere "Seçime hazırlanın" çağrısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sudan Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Agar'dan partilere "Seçime hazırlanın" çağrısı

AA - Ömer Erdem - Güncel
 - Güncelleme:
Sudan Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Agar'dan partilere

Sudan Devlet Başkanlığı Konseyi (Egemenlik Konseyi) üyesi Malik Agar, siyasi partilere gelecek sene yapılması planlanan genel seçimlere hazırlık çağrısında bulundu.

Sudan Devlet Başkanlığı Konseyi (Egemenlik Konseyi) üyesi Malik Agar, siyasi partilere gelecek sene yapılması planlanan genel seçimlere hazırlık çağrısında bulundu.

Batı Kurdufan eyaletinin Fula kentini ziyaretinde halka hitap eden Agar, ülkedeki siyasi kriz, protesto gösterileri ve yaklaşan seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gençlerden kaynakları heba etmeden barışçıl şekilde haklarını aramasını isteyen Agar, ülkedeki siyasi çatışmanın demokrasi ve sivil yönetimi sağlamak için değil iktidar ve sandalye elde etmek için olduğunu savundu.

Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'in (SPLM-N) Mavi Nil eyaletindeki lideri olan Agar, SPLM-N'nin yaklaşan seçimler için örgütlenme ve kendini yapılandırmaya çalıştığını ifade ederek tüm siyasi partilere gelecek yılki seçimlere hazırlanmaları çağrısında bulundu.

Asker yönetimindeki Egemenlik Konseyi, seçimlerin Temmuz 2023'te yapılacağını açıklamıştı.

AA / Ömer Erdem - Güncel

Protesto, İktidar, Sudan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title