Sudan Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Agar'dan partilere "Seçime hazırlanın" çağrısı

Sudan Devlet Başkanlığı Konseyi (Egemenlik Konseyi) üyesi Malik Agar, siyasi partilere gelecek sene yapılması planlanan genel seçimlere hazırlık çağrısında bulundu.

Batı Kurdufan eyaletinin Fula kentini ziyaretinde halka hitap eden Agar, ülkedeki siyasi kriz, protesto gösterileri ve yaklaşan seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gençlerden kaynakları heba etmeden barışçıl şekilde haklarını aramasını isteyen Agar, ülkedeki siyasi çatışmanın demokrasi ve sivil yönetimi sağlamak için değil iktidar ve sandalye elde etmek için olduğunu savundu.

Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'in (SPLM-N) Mavi Nil eyaletindeki lideri olan Agar, SPLM-N'nin yaklaşan seçimler için örgütlenme ve kendini yapılandırmaya çalıştığını ifade ederek tüm siyasi partilere gelecek yılki seçimlere hazırlanmaları çağrısında bulundu.

Asker yönetimindeki Egemenlik Konseyi, seçimlerin Temmuz 2023'te yapılacağını açıklamıştı.