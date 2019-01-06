Sudan Devlet Başkanı Elbeşir: "2020 Seçimlerine Hazır Olun"

Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir, yönetimden çekilmesini isteyen protestocularla ilgili "Yönetime gelmek için 2020 seçimlerine hazırlanın" dedi.

Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir, kendisinin görevi bırakmasını isteyen göstericilere, iktidara gelmek için 2020'de yapılacak seçimlere hazırlanmaları çağrısında bulundu.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, merkezi Londra'da bulunan Elmustekilla kanalına yaptığı özel röportajda, "Halkımız tarafından seçilerek ve siyasi güçlerin tanıdığı bir komisyon tarafından denetlenen seçimlerle iktidara geldik.şu andaki mevcut olan anayasa tüm siyasi güçler tarafından kabul edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Yönetime gelmek için 2020'de yapılacak seçimlere hazırlanmak gerektiğini söyleyen Beşir, "Ben halkımın yaşamını kolaylaştırmaya ve güvenliğini sağlamaya çalışıyorum" dedi.

Değişim İçin Ulusal Cephe Partisi'nin Beşir'e ulaştıracağını belirttiği, "Görevi terk etmesini de içeren belgeyle" ilgili Beşir, bu girişimin, bakanlıklardan muaf tutulan parti yöneticileri tarafından başlatıldığını vurgulayarak, bu kişilerin halk tarafından yetkilendirilmediğini söyledi.

Öte yandan ülkede geçtiğimiz Aralık ayından bu yana, Hartum dahil olmak üzere farklı şehirlerde şiddetli olaylarının etkisiyle yaşam koşullarının bozulması sebebiyle protestolar devam ediyor. - HARTUM

Kaynak: İHA