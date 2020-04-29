Sudan, Darfur'a yeni BM misyonu istemiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sudan, Darfur'a yeni BM misyonu istemiyor

Sudan hükümeti, yıllardır insani krizin yaşandığı Darfur bölgesine yeni bir Birleşmiş Milletler (BM) misyonu getirilmesinden yana olmadığını, BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü'nün (UNAMID) yapısının değiştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Sudan, Darfur'a yeni BM misyonu istemiyor
29.04.2020 08:56 | Son Güncelleme: 29.04.2020 08:56

Sudan hükümeti, yıllardır insani krizin yaşandığı Darfur bölgesine yeni bir Birleşmiş Milletler (BM) misyonu getirilmesinden yana olmadığını, BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü'nün (UNAMID) yapısının değiştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hartum hükümeti, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde, yeni bir BM misyonu getirilmesini değil, BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü'nün (UNAMID) yapısının değiştirilmesini istemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'ın UNAMID ile ilişkisini yeniden şekillendirme talebinin en ufak bir taviz ve tolerans içermediği kaydedilen açıklamada, "dış desteğin zorunlu ihtiyaçlar ve ulusal değerlerden vazgeçmek anlamına gelmediği" belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) cuma günü yapılan açıklamada ise Kovid-19 salgını nedeniyle meydana gelen olağanüstü durumların, Sudan'daki barış süreci ve BM misyonlarının geri çekilmesini etkilediği vurgulanarak, "Hedefimiz, BM'nin Sudan halkını daha iyi desteklemesine yardımcı olabilecek gelecekteki bir BM misyonuna yumuşak bir geçiş sağlamak." denilmişti.

Hükümetten daha önce yapılan açıklamada da Darfur'da, BM Şartı'nın askeri güç kullanımına izin veren 7. bölümü kapsamında bir misyon kurulması, polis ya da askeri unsurların konuşlandırılmasının geçici hükümet tarafından kabul edilemez olduğu bildirilmişti.

UNAMID'in Sudan'daki süreci

Darfur bölgesinde, "Adalet ve Eşitlik", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketleri 2003 yılından bu yana hükümete karşı silahlı mücadele veriyor.

Çeşitli ülkelerden binlerce asker, güvenlik güçleri ve görevlileri bünyesinde barındıran UNAMID, 2008'den bu yana Darfur'da görev yapıyor.

UNAMID, BMGK'nın Haziran 2017'deki kademeli asker azaltma kararı öncesinde 20 bin kişilik güvenlik gücü ve personeliyle Afrika'daki en büyük ikinci barış koruma misyonuydu.

Darfur'daki UNAMID güçlerinin 1,4 milyar dolarlık yıllık bütçesinde kısıntıya gitme kararı BM Güvenlik Konseyi tarafından haziran 2017'de alınmıştı.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan ve hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasında yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 3 milyon kişi evlerinden oldu, 300 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Sudan geçici hükümeti ile Darfur'daki silahlı hareketler, Güney Sudan'ın arabuluculuğunda yürütülen barış müzakerelerinde önemli aşamalar kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek Haberler
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor Haberler
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor Haberler
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir Haberler
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Haberler
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim...
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, kaptan Selçuk İnan'ın 8 numaralı formasını giyecek
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, kaptan Selçuk İnan'ın 8 numaralı formasını giyecek
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı 'devlet başkanlığı' ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir
Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor
Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi
Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi
Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getirilen şüpheli yakalandı
Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getirilen şüpheli yakalandı
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Harun Tan Aslı Enver Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Mauricio Isla Lukas Podolski Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Afrin Adana Futbolcu
Şu an buradasınız: Sudan, Darfur'a yeni BM misyonu istemiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 10:25:11. #1.15#
title