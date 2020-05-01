Sudan'dan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlardan devlete teşekkür
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Sudan'dan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlardan devlete teşekkür

Sudan'dan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlardan devlete teşekkür
01.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:21

Sudan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Siirt'teki yurda yerleştirilen Türk vatandaşları, gösterilen ilgiden dolayı devlete teşekkür etti.

Sudan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Siirt'teki yurda yerleştirilen Türk vatandaşları, gösterilen ilgiden dolayı devlete teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Türk vatandaşlarının yurt dışından tahliyesi sürüyor.

22 Nisan'da Sudan'dan getirilen 182 Türk vatandaşın, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

Türk Kızılay Siirt Şubesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ve yurt yönetimince her türlü ihtiyaçları karşılanan vatandaşlar, sunulan hizmetlerden memnun.

Vatandaşları kaldıkları yurtta ziyaret eden Türk Kızılay ekipleri, çocuklara oyuncak, gençlere de satranç takımı hediye etti.

Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, karantina sürecindeki vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılandığını belirtti.

"Sudan'dan getirilen vatandaşlarımız Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilimizde misafir ediliyor. 14 günlük karantina sürecinin ardından kendilerini memleketlerine uğurlayacağız. Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD, Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay Şubesi olarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getiriyoruz." diyen Altunç, Kızılay olarak vatandaşların günde 3 öğün yemek ihtiyacını karşıladıklarını dile getirdi.

Altunç, moral ziyaretleri de gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Önceki gün de baklava ikramımız oldu. Yemek menüsünün dışında yiyecek ve içecek ikramımız da oluyor. Dışarıdan ihtiyacı olanlara da yardımda bulunuyoruz." diye konuştu.

Sudan'da işçi olarak çalışan Yaşar Çetin de gösterilen ilgiden dolayı çok duygulandıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gurur duyuyoruz. Herkese minnettarız. Ülkemiz büyük bir sınav verdi ve örnek çalışma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımıza, tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürler. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Biz bize yeteriz.'" şeklinde konuştu.

Hayriye Öcan da yurt odalarının otel standartlarında olduğunu ifade ederek, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Öcan, "Günde üç öğün yemek, oruç tutanlara da iftar ve sahur veriliyor. Görevliler her şeyimizle ilgileniyor. Daha ne isteyelim?" diye konuştu.

Casim Can ve 3 çocuğuyla karantinada bulunan Fatma Ayaroğlu da Sudan'dan Türkiye'ye dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, sürecin tamamlanarak bir an önce ailelerine kavuşmayı arzu ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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