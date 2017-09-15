Sudan'dan İhlâs Vakfı'na Teşekkür

25 ülkede gerçekleştirdiği kurban organizasyonları, açtığı su kuyuları ve diğer ayni ve nakdi yardımlar sebebi ile yüz binlerce kişiye bayram sevinci yaşatan İhlas Vakfı'na, Sudan'da faaliyet gösteren 'Hayırlı Emeller Cemiyeti' tarafından teşekkür dileklerini ifade eden bir tablo takdim edildi.



Yurt içi ve yurt dışında 43 yıldır yaptığı birçok hizmetin karşılığı olarak Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 'Kamu Yararına Çalışan Vakıf' statüsü kazanan İhlas Vakfı'nın, dünya çapında yapmış olduğu insani yardım ve bağışlara bir teşekkür de Sudan'dan geldi.



İhlas Vakfı'na, Sudan'da gerçekleştirmiş olduğu kurban organizasyonu, açtığı su kuyuları ve diğer ayni ve nakdi yardımlar sebebi ile Sudanlı bir iş adamı olan Muhlis Hamid'in kurduğu 'Hayırlı Emeller Cemiyeti' tarafından teşekkür dileklerini ifade eden bir tablo takdim edildi. Müslüman ülkelere ve insanlarına hizmet hususunda ortak hareket etme temennisinin de dile getirildiği tabloyu, İhlas Vakfı adına kurban vekaletlerinin ifa edilmesi için Sudan'da bulunan İhlas Vakfı Eğitim Müşaviri Sefer Koçyiğit aldı.



İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Okyay da, yayınlamış olduğu mesajda; göstermiş oldukları nezaketten dolayı cemiyet yetkililerine teşekkür ederek, müşterek hizmete her zaman hazır olduklarını, "birlikten kuvvet doğar" prensibine istinaden birlikte yapılacak hizmetlerin daha güçlü ve şümullü olacağını ifade etti. - İSTANBUL