Sudan'dan, Hedasi Barajı konusunda "bölge güvenliğini koruyacak" anlaşma çağrısı
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Sudan'dan, Hedasi Barajı konusunda "bölge güvenliğini koruyacak" anlaşma çağrısı

Sudan, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği ve bu ülke ile Mısır'ı savaşın eşeğine getiren Hedasi Barajı konusunda bölge güvenliğini koruyacak bir anlaşmaya varılması çağrısında bulundu.

Sudan'dan, Hedasi Barajı konusunda
20.05.2020 22:16 | Son Güncelleme: 20.05.2020 22:16

Sudan, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği ve bu ülke ile Mısır'ı savaşın eşeğine getiren Hedasi Barajı konusunda bölge güvenliğini koruyacak bir anlaşmaya varılması çağrısında bulundu.

Sudan İçişleri Bakanı Et-Turayfi İdris, Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, konseyin, Başbakan Abdullah Hamduk'un Mısır ve Etiyopya'nın görüşlerinin yakınlaştırılmasına yönelik çabalarının ve girişimlerinin arkasında olduğunu, Hedasi Barajı konusunda tüm tarafların çıkarlarını ve bölgesel güvenliği koruyacak bir anlaşmadan yana olduklarını ifade etti.

Sudan Başbakanı Hamduk ile Mısırlı mevkidaşı Mustafa Medbuli'nin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda da taraflar, ABD ara buluculuğunda anlaşılan esaslar üzerinde 3 ülkenin de çıkarlarının korunduğu üçlü bir anlaşmaya varılmasının gerekliliğini vurgulamıştı.

Sudan, geçen hafta, Etiyopya'nın barajın temmuz ayında dolumuna başlamasıyla ilgili Mısır'ı dışarıda tutan "ikili" anlaşma önerisini reddetmiş, Başbakan Hamduk, kapsamlı bir anlaşmaya varmanın yolunun 4 aydır önemli ilerlemelerin kaydedildiği müzakerelere bir an önce yeniden başlamak olduğunu kaydetmişti.

-Etiyopya, barajın Mısır'ın çıkarlarına zarar vermeyeceğini ileri sürüyor

Yıllardır bölgedeki su rejimiyle ilgili Sudan, Etiyopya ve Mısır arasında devam eden ve başarısızlıkla sonuçlanan Hedasi Barajı görüşmeleri, son olarak ABD ve Dünya Bankasının ara buluculuğunda Kasım 2019'da yeniden başlatılmış ancak Etiyopya şubattaki son toplantıya iç istişareleri bitirmediği gerekçesiyle katılmamıştı.

Addis Ababa yönetimi, ABD'nin geçen martta barajın "anlaşma olmadan doldurulmaması" yönündeki açıklamasının ise diplomatik olmadığını ve kabul edilemeyeceğini açıklamıştı.

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin 2 kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçladığını, barajın Mısır'ın çıkarlarına zarar vermeyeceğini iddia ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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