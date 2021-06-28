Sudan'dan Gelen Heyet Mezbahayı Ziyaret Etti
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Sudan'dan Gelen Heyet Mezbahayı Ziyaret Etti

Sudan'dan Gelen Heyet Mezbahayı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mezbahası, inceleme ziyaretlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mezbahası, inceleme ziyaretlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ülkelerinde kurmak istedikleri Büyükşehir mezbahasını örnek aldıklarını belirten Sudanlı heyete kesim teknikleri ve tesis hakkında bilgiler verildi.

ÖRNEK MODERN MEZBAHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit'teki modern teknik donanıma sahip mezbahası, gerek yurt içindeki gerek de yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından örnek alınıyor. 4 bin 300 metrekare kapalı alana sahip, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ruhsatlanmış son teknolojik teçhizatlarla kesim yapılabilen mezbaha, kurulduğu günden bu yana hem yurtiçi hem de yurtdışından birçok konuğu ağırladı. Mezbaha son olarak, Sudan Milli Dayanışma Kurumu Genel Müdürü Korgeneral Abdelrahman Adil ile askeriyeye bağlı gıda grubunun genel müdürü Ahmet Anwarelsadat'ın da aralarında bulunduğu Sudan Cumhuriyeti'nden gelen heyet tarafından ziyaret edildi.

ÖZELLİKLE TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİLER

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli tarafından mezbahada kullanılan cihazların tanıtıldığı gezide, arıtma tesisinden soğuk hava deposuna kadar misafirlere tesis hakkında bilgi verildi. Gezi sonrası Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Korgeneral Abdelrahman Adil, Sudan'ın 150 milyonluk canlı hayvan popülasyonuna sahip olmasına rağmen mezbahaların yetersiz olduğunu anlattı. Buradan aldıkları tecrübe ile kendi ülkelerinden tesis açacaklarını belirten Adil, bu eğitimi Amerika'dan ya da Avrupa'dan değil, özellikle Türkiye'den almayı tercih ettiklerini söyledi.

Kaynak: Habermetre

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