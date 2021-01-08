Sudan'dan, Etiyopya'ya sınırların çizilmesi çağrısı
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Sudan'dan, Etiyopya'ya sınırların çizilmesi çağrısı

08.01.2021 00:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 00:14
Sudan'dan, Etiyopya'ya sınırların çizilmesi çağrısı

Sudan Dışişleri Bakanlığı, yıllardır anlaşmazlık yaşadığı komşusu Etiyopya'ya sınırların çizilmesi çağrısında bulundu.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, yıllardır anlaşmazlık yaşadığı komşusu Etiyopya'ya sınırların çizilmesi çağrısında bulundu.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ile bir araya geldi.

Kameruddin-Mayardit görüşmesinde, Sudan'ın doğusundaki gelişmeler ve Etiyopya ile yaşanan anlaşmazlıklar ele alındı.

Etiyopya ile sınır anlaşmazlığına değinen ve ülkesinin Etiyopya sınırındaki topraklarında kontrolü sağladığını bildiren Kameruddin, "Biz ve Etiyopyalı kardeşlerimiz, sınırlar konusunda anlaştığımız sürece sorunlarımızı çözeceğiz. İki ülke sınırlarının çizilmesi, tüm sorunlar için etkili bir çözümü temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Etiyopya-Sudan Sınır Komisyonu Üyesi Büyükelçi İbrahim Endris, dün yaptığı açıklamada, Sudan'ın iki ülke arasında 1972'de imzalanan anlaşmaya uymadığını ve Etiyopya topraklarını işgal ettiğini söylemişti.

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, 31 Aralık'ta ülkesinin Etiyopya sınırında yer alan Faşka bölgesindeki tüm toprakların kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Statüsü tartışmalı Faşka bölgesi

İki ülke arasındaki sınır hattı 1902 ve 1907 yıllarında İngiltere ve Etiyopya arasında yapılan anlaşmayla çizilmiş, 1972'de yapılan ikili anlaşmada ise sınır sorununun barışçıl şekilde çözülmesi kararlaştırılmıştı.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e 1995'te Etiyopya'da yapılan suikast girişiminde Sudan'ın suçlanmasının ardından Etiyopyalı silahlı çeteler ve milis gruplar, Faşka bölgesindeki Sudanlı çiftçileri silah zoruyla bölgeden çıkarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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