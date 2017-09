Sudan'dan Denizli'ye Ticaret Köprüsü

Sudan Kızıldeniz Eyalet Valisi Ali Ahmed Hamid Abdulgadır, Denizli Ticaret Odası'nda (DTO) ülkesine yatırım çağrısında bulundu.



Sudan Kızıldeniz Eyalet Valisi Ali Ahmet Hamid Abdulgadır ve Afrika Hartum Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Osama Rayis, Denizli'ye geldi. Abdulgardır ve Rayis, Denizli Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda Denizlili işadamlarıyla bir araya geldi.



Ziyarette DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Sudan-Denizli arasındaki ticari işbirliği köprüsünün sağlam temeller üzerinde yükseldiğini kaydetti. Erdoğan, "Her iki taraf da bu konuda kararlı bir çaba sarfediyor. Karşılıklı ziyaretlerimiz, temaslarımız devam ediyor. Haziran ayında Sudan'a yaptığımız ziyaret oldukça verimli geçti. Yatırım olanaklarını yerinde inceleme fırsatı bulduk. Ayrıca bu ülkedeki muhataplarımızla işbirliği anlaşmaları imzaladık. Bazı işadamlarımız da anlaşmalar imzaladılar. Yakalanan bu olumlu havanın devam etmesi, ticaret hacminin daha da artırılması için temaslarımız ve karşılıklı ziyaretlerimiz devam ediyor. Bu iyi niyetli çabalar devam ettikçe işbirliğinin daha da güçleneceğine inanıyorum" dedi.



Sudan Kızıldeniz Eyalet Valisi Ali Ahmed Hamid Abdulgadır da, Denizlili işadamlarına ülkesine yatırım yapmaları çağrısında bulundu. Yatırım için gelindiği takdirde türlü kolaylık ve güvenceyi sağlayacaklarını belirten Abdulgadır, "Sudan yatırım yapmak, ticaret yapmak isteyenler için uygun koşullara sahip. Gerek doğal kaynaklar, gerek geniş tarım arazileri, gerek işgücü olanakları bakımından oldukça cazip. Ayrıca Sudan Afrika ve Arap ülkelerine açılan kapıdır. Kızıldeniz'deki limanımız oldukça önemli bir konumda bulunmaktadır. Son 10 yılda ulaşım altyapısı anlamında önemli yatırımlar yaptık. Komşu ülkelerimize ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı söz konusu değildir. Ayrıca yatırımcılarımıza bürokratik anlamda her türlü kolaylığı sağlama anlamında güvence veriyoruz. Ben Denizlili işadamlarına ülkemize yatırım yapmaları çağrısında bulunuyorum. Bu işbirliği çabalarından güzel sonuçlar alınacağına inanıyorum" diye konuştu.



AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin de, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için gösterdikleri çabanın olumlu sonuçlar vermeye başladığını belirterek, "Karşılıklı ziyaretler, temaslar iyi niyetli girişimler sonuç vermeye başladı. Kardeş ülke Sudan'dan da aynı şekilde iyi niyetli gayretleri görmek bizleri umutlandırıyor, motive ediyor. Her şeyden önce Sudan bizim sıkı sıkıya kardeşlik bağlarıyla bağlı olduğumuz bir ülkedir" diye belirtti.



Toplantının sonunda Sudan heyeti ve AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, işadamlarının sorularını yanıtladı. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, toplantının ardından makamında ağırladığı konuk heyeti hediyelerle uğurladı. - DENİZLİ