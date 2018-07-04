Sudan'dan ABD'nin "Seyahat Uyarısına" Tepki

ABD'nin, Sudan'da "olası terör saldırıları" nedeniyle bazı bölgelere seyahat uyarısı yapması bu ülkede tepkiyle karşılandı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan'da siyasi ve güvenlik bakımından olumlu bir atmosferin yaşandığı, Hartum yönetimine birçok ülke, uluslararası ve bölgesel kuruluş tarafından takdir ve desteğin beyan edildiği bir dönemde ABD'nin Hartum Büyükelçiliğinden, Sudan'da 'olası terör eylemleri' uyarısında bulunulduğu" vurgulandı.

"Olası terör eylemleri" gerekçe gösterilerek yapılan seyahat uyarısından rahatsızlık duyulduğu belirtilen açıklamada, objektif olmadığı ve gerçeğe aykırı olduğu savunulan söz konusu uyarının gözden geçirilmesi istendi.

ABD'nin Hartum Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına, "muhtemel terör saldırıları ve silahlı çatışmalar" nedeniyle Darfur, Mavi Nil ve Güney Kordofan gibi ülkedeki bazı "tehlikeli" bölgelere seyahat etmemeleri uyarısında bulunmuştu.

Sudan Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed de önceki gün yaptığı açıklamada, ABD yönetimi ile diyalog görüşmelerinin ikinci aşamasını başlatmak üzere ilerleyen günlerde ABD'yi ziyaret edeceğini duyurmuştu.

ABD, 2017'nin ekim ayında Sudan'a 20 yıl boyunca uyguladığı ekonomik yaptırımları, 16 ay süren diplomatik görüşmelerin ardından kaldırmıştı ancak Hartum yönetimi hala "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarılmadı.