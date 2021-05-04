Sudan'daki Türk iş insanları ihtiyaç sahibi ailelere 1500 gıda kolisi ile ramazan yardımında bulundu
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Sudan'daki Türk iş insanları ihtiyaç sahibi ailelere 1500 gıda kolisi ile ramazan yardımında bulundu

Sudan'daki Türk iş insanları ihtiyaç sahibi ailelere 1500 gıda kolisi ile ramazan yardımında bulundu
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan Türk İşadamları Derneği (TÜRSİAD), Sudan'ın başkenti Hartum'un çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine 1500 gıda kolisi dağıttı.

Sudan Türk İşadamları Derneği (TÜRSİAD), Sudan'ın başkenti Hartum'un çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine 1500 gıda kolisi dağıttı.

TÜRSİAD Başkanı Abdulmuttalip Kandemir, "2021 ramazan ayı gıda yardım kampanyasında üyelerimizin desteği ile 1500 ihtiyaç sahibi aileye ulaştık. Uzattığımız dost elimizle gönül köprüleri kurmayı arzu etmekteyiz. TÜRSİAD olarak her zaman Sudan Türk toplumunun ve Sudanlı dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

TÜRSİAD Genel Sekreteri Emine Karadağ da yardım dağıtımında, Ceyli bölgesinde önceki senelerde sel felaketinden zarar gören ve çadırlarda kalanlara öncelik verdiklerini söyledi.

Karadağ, "Başkentin Umdurman ve Bahri kentleri ile Tuti Adası ve Soba mahallesinde de dar gelirli vatandaşları ziyaret ederek ramazanın bereketi ve sevincini paylaştık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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