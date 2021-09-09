Sudan'daki siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, seçimlerin zamanında yapılması konusunda anlaştı
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Sudan'daki siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, seçimlerin zamanında yapılması konusunda anlaştı

Sudan'daki siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, seçimlerin zamanında yapılması konusunda anlaştı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Sudan'da yaklaşık 40 siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun üye olduğu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), imzaladıkları Siyasi Bildirge ile ülkedeki seçimlerin zamanında yapılması noktasında anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Sudan'da yaklaşık 40 siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun üye olduğu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), imzaladıkları Siyasi Bildirge ile ülkedeki seçimlerin zamanında yapılması noktasında anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Sudan haber ajansı SUNA'da yer alan habere göre, programda ÖDBG adına konuşan Milli Ümmet Partisi (MÜP) Genel Başkanı Fadlullah Berme Nasır, mevcut geçiş hükümetine destek verdiklerini dile getirdi.

Ülkedeki seçimlerin zamanında yapılması için anlaştıklarını ifade eden Nasır, Siyasi Bildirgenin imzalanmasının ülkeyi bölmeye çalışanlara karşı atılan bir adım olduğunu belirtti.

Nasır, ÖDBG'nin geçiş dönemindeki görevlerini tamamlaması, seçimlerin yapılması ve seçimi kazanana iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi sürecini destekleyeceğini kaydetti.

İmza törenine Egemenlik Konseyinin 6 üyesi ve Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk katıldı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Asker ile ÖDBG arasında imzalanan Anayasal Bildiri Ağustos 2019'dan itibaren 39 aylık bir geçiş dönemi öngörüyordu. Ancak geçiş dönemi, Cuba Barış Anlaşması'nın imzalanmasının ardından, 3 Ekim 2020'de başlayacak ve seçimlerin yapılmasıyla sona erecek şekilde uzatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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