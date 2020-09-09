Sudan'daki sel felaketinde ölü sayısı 103'e yükseldi
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Sudan'daki sel felaketinde ölü sayısı 103'e yükseldi

Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e çıktı.

Sudan'daki sel felaketinde ölü sayısı 103'e yükseldi
09.09.2020 23:27 | Son Güncelleme: 09.09.2020 23:30

Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e çıktı.?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlarda 1 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece yaşamını yitirenlerin sayısı 103'e yükseldi.? Seller nedeniyle 50 kişi yaralandı, 69 bin 551 ev kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bakanlık, 18 eyaletin 16'sında etkili olan aşırı yağışlar sonucu 4 bin dönümden fazla tarım arazisinin zarar gördüğünü, 5 binden fazla küçükbaş ve büyükbaş hayvanın telef olduğunu açıkladı.

Sudan'ın Birleşmiş Milletlerdeki Daimi Temsilciliği, uluslararası kuruluşlara, sel felaketinin büyük zarar verdiği ülkeye yardım etmeleri için acil çağrıda bulunmuştu.

Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığı, Nil Nehri'nin su seviyesinin son asırda benzeri görülmemiş şekilde yükseldiğini ve 18 metreye yaklaştığını duyurmuştu.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi sel felaketleri nedeniyle 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti.

Kaynak: AA

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