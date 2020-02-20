Sudan'daki protestolarda 17 kişi yaralandı
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Sudan'daki protestolarda 17 kişi yaralandı

Sudan'da ordudan tasfiyelere karşı düzenlenen protestolarda, polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla ve copla müdahalesi sonucu 17 kişinin yaralandığı açıklandı.

20.02.2020 22:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:20
Sudan'daki protestolarda 17 kişi yaralandı

'da ordudan tasfiyelere karşı düzenlenen protestolarda, polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla ve copla müdahalesi sonucu 17 kişinin yaralandığı açıklandı.

Sudan'ın başkenti 'da binlerce kişi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduda görevden alma ve emekliliğe zorlama yoluyla tasfiyelerde bulunmasını protesto etti. Güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gazla ve copla müdahale ederken, protestocular da taş atarak karşılık verdi. Sudan Doktorları Merkez Komitesi yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 17 kişinin yaralandığını duyurdu.

Sudan ordusu protestolar nedeniyle Hartum'da geniş güvenlik önlemleri almıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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