Sudan'daki patlamada ölü sayısı 15'e yükseldi
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Sudan'daki patlamada ölü sayısı 15'e yükseldi

Sudan'ın başkenti Hartum'un Bahri bölgesinde bir seramik fabrikasında gaz tüplerinin patlaması sonucu meydana gelen yangın nedeniyle ölü sayısı 15'e yükseldi.

03.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:34
Sudan'daki patlamada ölü sayısı 15'e yükseldi

'ın başkenti 'un Bahri bölgesinde bir seramik fabrikasında gaz tüplerinin patlaması sonucu meydana gelen yangın nedeniyle ölü sayısı 15'e yükseldi.


Sudan Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Hartum'un Bahri bölgesinde bir seramik fabrikasında gaz tüplerinin patlaması sonucu meydana gelen yangın nedeniyle 9 kişinin cesedinin Bahri Hastanesi'ne ulaştığı ve ölü sayısının 15'e yükseldiği belirtildi. Yangın sonucu 6'sı ağır 42 kişinin de yaralandığı belirtildi. - HARTUM

Kaynak: İHA
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