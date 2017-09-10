Sudan'daki Olaylar

Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Abdulgani en-Naim, Darfur konusundaki Doha Barış Anlaşması'nın, pek çok ülkenin bölgede kalkınma projesi geliştirmesinin önünü açtığını söyledi.



Sudan Devlet Radyosuna konuşan Naim, "Anlaşma, Türkiye, Katar ve Japonya'nın, Darfur'da küçük ve orta çaplı kalkınma projeleri geliştirmesini sağladı." ifadesini kullandı.



Hükümetin ilerleyen zamanlarda büyük altyapı projelerini uygulamaya koyacağını belirten Naim, Darfur'daki güvenlik ve istikrarın, imar ve kalkınmadan yatırım aşamasına geçilmesini sağladığını söyledi.



Darfur'da, 2003'ten bu yana "Adalet ve Eşitlik Hareketi", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketlerini bünyesinde barındıran Devrim Cephesi ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.