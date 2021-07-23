Sudan'daki Mavi Nil'in su seviyesinde rekor artış: Sel uyarısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sudan'daki Mavi Nil'in su seviyesinde rekor artış: Sel uyarısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | Güncel

- Sudan'daki Mavi Nil'in su seviyesinde rekor artış: Sel uyarısı yapıldı Kuzey Afrika ülkesi Sudan'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Mavi Nil'in su seviyesinde rekor artış kaydedilirken, sel uyarısı yapıldı.

- Sudan'daki Mavi Nil'in su seviyesinde rekor artış: Sel uyarısı yapıldı

HARTUM - Kuzey Afrika ülkesi Sudan'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Mavi Nil'in su seviyesinde rekor artış kaydedilirken, sel uyarısı yapıldı.

Sudan medyasında yer alan haberlere göre, başkent Hartum ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Mavi Nil'in su seviyesinde rekor seviyede artış kaydedildi. Nehrin su seviyesindeki yükselme sonucu Merowe Barajı'nın kapılarının sel baskınlarını önlemek için açılmaya zorlandığı ifade edildi. Sudanlı yetkililerin bugün erken saatlerde olağanüstü hal ilan ettiği belirtilerek, bugünden itibaren ülkenin kuzeyindeki Merowe Barajı yakınlarındaki yerleşim bölgeleri için sel uyarısı yapıldığı aktarıldı. Sel nedeniyle tarım arazileri, evler ve köprülerin zarar görebileceği ifade edildi.

Sudan'daki Mavi Nil'in su seviyesinde rekor artış: Sel uyarısı yapıldı
Sudan'daki Mavi Nil'in su seviyesinde rekor artış: Sel uyarısı yapıldı
Sudan'daki Mavi Nil'in su seviyesinde rekor artış: Sel uyarısı yapıldı
Sudan'daki Mavi Nil'in su seviyesinde rekor artış: Sel uyarısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan selden etkilenen Arhavi'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan selden etkilenen Arhavi'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Güneysu'da vatandaşlara hitap etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Güneysu'da vatandaşlara hitap etti: (1)
Erdoğan: 'İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz.'
Erdoğan: "İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Buse Varol Düm Tek Tek Hande Yener Acun Ilıcalı
Spor Diego Balotelli Arda Turan Fatih Terim Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sudan'daki Mavi Nil'in su seviyesinde rekor artış: Sel uyarısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 00:00:18. #1.15#

title