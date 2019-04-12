Sudan'daki Hareketin Sembolü Kadından Yeni Video

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifası talebiyle başlatılan gösterilerde kadınların görünürlüğü dikkat çekerken, bir aracın üstüne çıkıp kalabalığa devrim sloganı attıran kadının görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı. Tüm dünyada bir anda gündem olan genç kadın 'protestoların simgesi' olarak yorumlandı. Bunun 'Kandaka' denilen Nübye kraliçelerinin mirası olduğu yorumları yapıldı.