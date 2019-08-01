Sudan'daki gösterilerde 4 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da güvenlik güçlerinin, El Ubeyd kentindeki barışçıl göstericilerin öldürülmesini protesto eden kalabalığa açtığı ateş sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde düzenlenen protestoların başkent Hartum'un batısındaki Umdurman kentindeki ayağında, güvenlik güçlerinin gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 4 göstericinin öldüğü, çok sayıda yaralının bulunduğu belirtildi.

Pazartesi günü, Kuzey Kurdufan eyaletinde başsavcılık bünyesindeki araştırma komisyonunun, 3 Haziran olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili raporu protesto edilmişti.?

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesince, çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan kalabalığın üzerine açılan ateş sonucu 4'ü öğrenci 6 kişinin hayatını kaybettiği, 21'i gerçek mermiyle olmak üzere 62 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Sudan'da Ömer el-Beşir'i deviren muhalif gösterilerin organizatörü, sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin önde gelen bileşenlerinden Sudan Meslek Odaları Birliği, Kuzey Kurdufan eyaletinin El Ubeyd kentindeki barışçıl göstericilere saldırıya tepki amacıyla ülke genelinde gösteri çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA