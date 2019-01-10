Sudan'daki Gösterilerde 2 Kişi Öldü

Sudan'ın başkenti Hartum'un batısındaki Omdurman kentinde düzenlenen gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Muhammed el-Fatih isimli şahsın göğsüne kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtilirken Salih Abdulvehhab ismli kişinin ölüm nedeni açıklanmadı.

Açıklamada, gösterilerde, 5'i kurşunla olmak üzere 8 kişinin yaralandığı, yaralananlardan ikisinin doktor olduğu, bunlardan da birinin kurşunla yaralandığı aktarıldı ancak diğerinin nasıl yaralandığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Komiteden yapılan başka bir açıklamada, Omdurman Hastanesi doktorlarının, güvenlik güçlerinin, doktorların çalışması esnasında hastaneye girmeleri ve açık ihlalleri nedeniyle hastanenin tüm bölümlerinde grev ilan ettiği bildirildi.

Sudan hükümetinden şu ana kadar konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Aktivistler sosyal paylaşım sitelerinde, Omdurman Hastanesi avlusunda göz yaşartıcı gaz bombaları ve kurşun atıldığını gösteren video ve fotoğraflar paylaşmıştı.

Sudanlı doktorlar da sosyal paylaşım sitelerinde, hastanenin acil servisinde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaşanan kargaşayı gösteren videolar yayımlamıştı.

Komiteden daha önce yapılan açıklamada, Sudan'ın orta kesimindeki Omdurman kentindeki gösterilerde açılan ateş sonucu 9 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, iktidardan çekilmesini isteyenlere, "Yönetime gelmek için 2020'deki seçimlere hazırlanın." şeklinde seslenmişti.

Hükümet, eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA