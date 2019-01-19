Sudan polisi, perşembe günü başkent Hartum'da düzenlenen eylemlerde, göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmadığını belirtti.

Polis sözcüsü Haşim Ali Abdurrahim, düzenlediği basın toplantısında, perşembe günü göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmadığını, ölü sayısının da 3 değil 2 olduğunu söyledi.

Bir çocuğun öldüğüne ilişkin yapılan haberlerin asılsız olduğunu vurgulayan Abdurrahman, "Polis, herhangi bir noktada gerçek mermi kullanmadı. Sadece göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. Perşembe günü çıkan olaylarda bazı vatandaşlar ve polisler yaralandı. Yaralılardan bir kişi aynı günün akşamı, diğeri de cuma günü vefat etti." dedi.

Sudan Merkezi Doktorlar Heyeti, perşembe günü yaptığı açıklamada, başkent Hartum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede Muhammed Ubeyd isimli bir çocuk ile bir doktorun hayatını kaybettiğini, 5 kişinin gerçek, 3 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığını belirtmişti.

Komite, Hartum'da perşembe günü düzenlenen gösterilere yapılan müdahalede bir doktorun ölmesi üzerine dün ülke genelindeki hastanelerde (durumu kritik olan hastalar hariç) grev ilan etmişti.

Komite'den dün yapılan açıklamada ise perşembe günü gerçekleştirilen gösterilerde yaralanan Muaviye Beşir isimli bir vatandaşın daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 3'e yükseldiği ifade edilmişti.

Gösteriler 19 Aralık'ta başlamıştı

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Başsavcısı ve Olayları İnceleme Yüksek Komisyonu Başkanı Amir Muhammed İbrahim, Hartum'da cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ilk günden bu yana gösterilerde 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Olaylarda 131 kişinin yaralandığını ifade eden İbrahim, ölüm vakaları hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini aktarmıştı. Ancak muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA