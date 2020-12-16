Sudan'daki Etiyopyalı sığınmacılar evlerine dönmek istiyor

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Sudan'a kaçan sığınmacılar, soğukların da başlamasıyla sıcak yuvalarına bir an önce dönmenin özlemini çekiyor.

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Sudan'a kaçan sığınmacılar, soğukların da başlamasıyla sıcak yuvalarına bir an önce dönmenin özlemini çekiyor.

Ordunun İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerine operasyonu sonrası Sudan'ın doğusuna sığınan Etiyopyalılar, yardım kuruluşlarının destekleriyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Sudan, Etiyopya ve Eritre sınır üçgeninde yer alan, Kesele eyaletindeki Hamdayit kampını ziyaret eden AA muhabirine konuşan sığınmacılardan Abba Brio, barışın sağlanmasından umutlu olduğunu belirterek, bir an önce Tigray'da işinin başına dönmek istediğini söyledi.

"Savaşın bir an önce sona ermesini istiyoruz"

Hagos Akti (63) isimli sığınmacı da "Silah seslerini duyunca öldürülmekten korktuk. Eşyalarımızı evde bırakarak hiçbir şey almadan kaçtık. Ailemden 11 kişi ile beraber kampta yaşıyorum." dedi.

Akti, "Buradan ailelerimizle birlikte evimize dönmek istiyoruz. Aile üyelerinin dağılmaması ve muhtemel olumsuzluklar sebebiyle Kadarif eyaletindeki Um Rakuba kampına transfer edilmek istemiyoruz." diye konuştu.

Mahsullerini tarlada bırakıp kaçmak zorunda kaldıkları için çok üzgün olduklarını dile getiren 50 yaşındaki Hadku Oraha, "Yiyecek ve barınağa ihtiyaç duyan çocuklar ve yaşlılarımız var. Her şeyimizi, geçim kaynağımız tarım aletlerini geride bıraktık. Savaşın bir an önce sona ermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Oraha, insani ardım kuruluşları gelmeden kendilerine sahip çıkan ve destek olan bölge sakinlerine teşekkür etti.

Mokannen Samunel ise desteklere müteşekkir olduklarını ancak yemek kültürleri farklı olduğundan bu konuda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, kendi kültürlerine göre yemek hazırlayabilecekleri malzemelerin temin edilmesi çağrısında bulundu.

-"Ciddi dercede insani yardıma ihtiyaç var"

Samunel, "Buradan başka bir kampa değil evimize dönmek istiyoruz. Evlerimiz, tarlalarımız ve hayvanlarımız, her şeyimiz orada." diye konuştu.

Tigray'da öğretmenlik yapan Mlubarhan Kabrawit (38) de ilaç, barınak ve gıda konusunda eksikler olduğunu, ciddi derecede insani yardıma ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Yaklaşık 6 bin Sudanlının yaşadığı Hamdayit bölgesinde bulunan kampta Sudan Mülteciler Komiserliği'ne göre 36 binden fazla sığınmacı kalıyor.

Yerel ve uluslararası yardım kuruluşlarının yanı sıra Türkiye merkezli insani yardım kuruluşları da barınma ve gıda yardımında bulunuyor.

UNICEF'ten yardımlar için acil sürdürülebilir ve koşulsuz erişim çağrısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada, Tigray'da çatışmalar nedeniyle yardıma muhtaç milyonlarca çocuğa erişimin kesildiği belirtilerek, insani yardımlar için acil sürdürülebilir ve koşulsuz erişim çağrısı yapmıştı.

Yüz binlerce kişinin çatışmalar nedeniyle yerinden olduğu bölgede, BM ve çok sayıda sivil toplum örgütü, geniş çaplı insani yardım çalışması için Addis Ababa hükümetinden izin bekliyor.

Etiyopya ulusal ordusunun, eyaleti yöneten isyancı TPLF saldırılarının hemen akabinde 4 Kasım'da başlattığı askeri operasyonda, binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 52 bini aşkın kişinin Sudan'a sığındığı belirtiliyor.

Afrika'daki sığınmacı yükünü en fazla sırtlanan ülkelerden Sudan'da çoğunluğu Güney Sudan'dan olmak üzere 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abbas M. Idris