Sudan'daki "Ekmek Protestoları"Nın Bilançosu: 19 Ölü, 406 Yaralı (2)

Sudan'da ekmek ve yakıt gibi temel tüketim kalemlerindeki aşırı zamlar nedeniyle bir haftadan fazladır süren gösterilerde ölenlerin sayısı 19'a, yaralananların sayısı 406'ya çıktı.

Sudan Enformasyon Bakanı Bişara Cuma Arur, düzenlediği basın toplantısında, hayat pahalılığının protesto edildiği eylemlerin başlangıçta barışçıl olduğunu, polisin müdahale etmediğini ancak gösterilerin zamanla şiddet ve aşırılığa dönüştüğünü ifade etti.

"Ajandalarını uygulamak için bazı iç ve dış mihrakların bu olaylardan çıkar sağlamaya çalıştığını" söyleyen Arur, gösterilerde şu ana kadar 2'si güvenlik görevlisi 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 219'u güvenlik görevlisi 406 kişinin yaralandığını ve yaralıların durumun iyi olduğunu bildirdi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, yaşamını yitirenlerin 3'ü Kuzey, 5'i Nil Nehri, 6'sı Gadarif, 3'ü Beyaz Nil eyaletinden, 2'si de güvenlik güçlerinden.

"15 Ocak'tan sonra ekmek, yakıt ve nakit sıkıntısı çözülecek"

Kayıpların bir kısmının dükkan sahipleri ile yağmacılar arasındaki çatışmalardan kaynaklandığını aktaran Arur, "Birkaç vilayette şiddetlenen son gösterilerin kamu ve şahıs mallarına açık zararları oldu. Zararların telafisi için komisyonlar kuruldu ve gereği yapılacak." dedi.

Hükümetin krizden çıkmak için tedbirlerini aldığını belirten Arur, "Sorunlar geçmişte kalacak. 15 Ocak'tan sonra ekmek, yakıt ve nakit sıkıntısı çözülecek." diye konuştu.

"Rejim değişikliğinin yolu sandıktan geçiyor"

Rejim değişikliği isteyenlere de seslenen Arur, bunun yolunun sandıktan geçtiğini söyledi.

Arur, "Siyasi anlaşmazlıklar yüzünden ülkemizi yıkamayız. Siyasi arenada olmak kaydıyla rejim değişikliği istemek herkesin hakkıdır ancak bunun yolu da sandıktan geçer." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA