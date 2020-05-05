Sudan'daki Covid-19'lu vatandaş yurda getirilmesinin ardından hastaneye yerleştirildi
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Sudan'daki Covid-19'lu vatandaş yurda getirilmesinin ardından hastaneye yerleştirildi

Sudan'daki Covid-19'lu vatandaş yurda getirilmesinin ardından hastaneye yerleştirildi
05.05.2020 22:27 | Son Güncelleme: 05.05.2020 22:28

Sudan'daki Covid-19'lu vatandaş yurda getirilmesinin ardından hastaneye yerleştirildi Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı, Sudan'ın başkenti Hartum'da Covid-19'a yakalanan 56 yaşındaki Türk vatandaşı Muhammed Hanifi Aydın'ı ambulans uçakla İstanbul'a getirdi.

Sudan'daki Covid-19'lu vatandaş yurda getirilmesinin ardından hastaneye yerleştirildi

İSTANBUL - Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı, Sudan'ın başkenti Hartum'da Covid-19'a yakalanan 56 yaşındaki Türk vatandaşı Muhammed Hanifi Aydın'ı ambulans uçakla İstanbul'a getirdi. Yurda getirilmesiyle birlikte tedavi işlerimleri için hastaneye yerleştirildi.

Sağlık Bakanlığı korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında yurtdışındaki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmeye devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinde virüse yakalanan vatandaşlarına sahip çıkan bakanlık, bu kez Sudan'da bulunan bir Türk vatandaşının yardım çağrısına koştu. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki ambulans uçak, başkent Hartum'da Alsaaha Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören Türk vatandaşı 56 yaşındaki Muhammed Hanifi Aydın'ı, tedavisini devam ettirmek üzere İstanbul'a getirdi.

Saat 20.15'de Atatürk Havalimanı'na inen ambulans uçağı, apronda tam teşekküllü ambulanstaki sağlık ekipleri karşıladı. Sağlık tedbirleri uygulanarak uçaktan ambulansa nakledilen Aydın daha sonra, tedavisinin devam edeceği Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başı Büyük Yerleşkesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yerleştirildi.

Sudan'daki Covid-19'lu vatandaş yurda getirilmesinin ardından hastaneye yerleştirildi

Kaynak: İHA

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