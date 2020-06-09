Sudan'daki Cancavid milisleri komutanı Ali Kuşayb UCM'ye teslim edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sudan'daki Cancavid milisleri komutanı Ali Kuşayb UCM'ye teslim edildi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Darfur'da savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkardığı Cancavid milislerinin komutanı Ali Kuşayb'ın (Ali Muhammad Ali Abd–Al-Rahman) Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM misyonuna teslim olduğunu duyurdu.

Sudan'daki Cancavid milisleri komutanı Ali Kuşayb UCM'ye teslim edildi
09.06.2020 22:45 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:14

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Darfur'da savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkardığı Cancavid milislerinin komutanı Ali Kuşayb'ın (Ali Muhammad Ali Abd–Al-Rahman) Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM misyonuna teslim olduğunu duyurdu.

UCM'den yapılan yazılı açıklamada Ali Kuşayb'ın Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki BM Misyonu (MINUSCA) tarafından mahkemeye teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada UCM Başkatibi Peter Lewis'in, Ali Kuşayb'ın UCM'ye teslim edilmesine katkı sağlayan başta Orta Afrika Cumhuriyeti Adalet Bakanı Flavien M'Bata olmak üzere, BM Misyonu, Fransa, Çad ve Hollanda hükümetlerine teşekkür ettiğine yer verildi.

UCM'ye ait tutuklama merkezine konulan Ali Kuşayb'ın yargılanmasına kısa süre içinde başlanacağı belirtildi.

-Savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan yargılanacak

Sudan hükümetiyle savaşan Cancavid milislerinin komutanı olduğu iddia edilen Ali Kuşayb, Darfur Savaşı'nda Sudan hükümeti ile Cancavid milisleri arasında gerçekleşen görüşmelerde yer almıştı. Mahkeme, Batı Darfur'un Kodom, Arvala, Bindist ve Mukjar köylerinde cinayet, tecavüz ve işkence gibi suçların emri altındaki Cancavid milisleri tarafından işlendiği gerekçesiyle Kuşayb hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suçlara ilişkin yargılama yapacak.

UCM'deki Darfur davaları

Sudan'ın UCM kurucu statüsü olan Roma Statüsü'ne taraf olmamasına rağmen Darfur hakkında 2005'te BM Güvenlik Konseyi'nde alınan karar sayesinde, UCM'de soruşturma başlatılmıştı.

20 ay devam eden ön incelemenin ardından UCM, Darfur'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla beş zanlı hakkında 27 Nisan 2007'de yakalama emri çıkartmıştı.

Bu kişiler arasında Cancavid milislerinin komutanı olduğu iddia edilen Ali Kuşayb'ın yanı sıra eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile eski İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun da bulunuyor. UCM ayrıca Afrika Birliği Barış Gücü üssü Haskanita'ya yapılan saldırıyla bağlantılı olarak savaş suçu işlediği iddiasıyla Sudanlı direniş lideri Bahar İdris Abu Garda ve Abdullah Banda hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı.

Ali Kuşayb Darfur olaylarıyla ilgili UCM'ye teslim edilen ilk zanlı oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi...
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor Haber
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan...
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Bakan Koca'nın 'asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu' uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Hülya Avşar'ın evini de soyan 'Binbir Surat' lakaplı Zelkif Bay, cezaevinde öldü
Hülya Avşar'ın evini de soyan "Binbir Surat" lakaplı Zelkif Bay, cezaevinde öldü
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Inter'e transferimiz Türk futbolu adına çok önemliydi
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Inter'e transferimiz Türk futbolu adına çok önemliydi
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld
Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Mustafa Şentop Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Hadise Seda Sayan Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Fatih Terim Nihat Özdemir Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Resmi Gazete
Şu an buradasınız: Sudan'daki Cancavid milisleri komutanı Ali Kuşayb UCM'ye teslim edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 23:48:24. #1.15#
title