Sudan'daki Cancavid milisleri komutanı Ali Kuşayb UCM'ye teslim edildi Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Darfur'da savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkardığı Cancavid milislerinin komutanı Ali Kuşayb'ın (Ali Muhammad Ali Abd–Al-Rahman) Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM misyonuna teslim olduğunu duyurdu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Darfur'da savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkardığı Cancavid milislerinin komutanı Ali Kuşayb'ın (Ali Muhammad Ali Abd–Al-Rahman) Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM misyonuna teslim olduğunu duyurdu.

UCM'den yapılan yazılı açıklamada Ali Kuşayb'ın Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki BM Misyonu (MINUSCA) tarafından mahkemeye teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada UCM Başkatibi Peter Lewis'in, Ali Kuşayb'ın UCM'ye teslim edilmesine katkı sağlayan başta Orta Afrika Cumhuriyeti Adalet Bakanı Flavien M'Bata olmak üzere, BM Misyonu, Fransa, Çad ve Hollanda hükümetlerine teşekkür ettiğine yer verildi.

UCM'ye ait tutuklama merkezine konulan Ali Kuşayb'ın yargılanmasına kısa süre içinde başlanacağı belirtildi.

-Savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan yargılanacak

Sudan hükümetiyle savaşan Cancavid milislerinin komutanı olduğu iddia edilen Ali Kuşayb, Darfur Savaşı'nda Sudan hükümeti ile Cancavid milisleri arasında gerçekleşen görüşmelerde yer almıştı. Mahkeme, Batı Darfur'un Kodom, Arvala, Bindist ve Mukjar köylerinde cinayet, tecavüz ve işkence gibi suçların emri altındaki Cancavid milisleri tarafından işlendiği gerekçesiyle Kuşayb hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suçlara ilişkin yargılama yapacak.

UCM'deki Darfur davaları

Sudan'ın UCM kurucu statüsü olan Roma Statüsü'ne taraf olmamasına rağmen Darfur hakkında 2005'te BM Güvenlik Konseyi'nde alınan karar sayesinde, UCM'de soruşturma başlatılmıştı.

20 ay devam eden ön incelemenin ardından UCM, Darfur'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla beş zanlı hakkında 27 Nisan 2007'de yakalama emri çıkartmıştı.

Bu kişiler arasında Cancavid milislerinin komutanı olduğu iddia edilen Ali Kuşayb'ın yanı sıra eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile eski İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun da bulunuyor. UCM ayrıca Afrika Birliği Barış Gücü üssü Haskanita'ya yapılan saldırıyla bağlantılı olarak savaş suçu işlediği iddiasıyla Sudanlı direniş lideri Bahar İdris Abu Garda ve Abdullah Banda hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı.

Ali Kuşayb Darfur olaylarıyla ilgili UCM'ye teslim edilen ilk zanlı oldu.

Kaynak: AA