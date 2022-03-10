Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü - Haberler

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Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü

AA - Ömer Erdem - Güncel
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Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, başkent Hartum'da sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, başkent Hartum'da sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Komite, Umdurman kenti ile Burri semtinde 2 göstericinin gerçek mermiyle vurularak yaşamını yitirdiğini, 20'den fazla protestocunun yaralandığını açıkladı.

Komite, askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana protestolarda ölenlerin sayısının 87'ye yükseldiğini kaydetti.

AA / Ömer Erdem - Güncel

Hartum, Sudan, Güncel, Haberler

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