Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösteriler 4. ayına girdi - Haberler
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Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösteriler 4. ayına girdi

AA, Ömer Erdem - Güncel
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Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösteriler 4. ayına girdi

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahale sonrası tam sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösteriler sürüyor.

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahale sonrası tam sivil yönetim talebiyle düzenlenen gösteriler sürüyor.

Başkent Hartum'un Riyad, Menşiyye, Cıreyf ve Burri semtlerinde taşlarla yolları kapatıp araç lastikleri yakan, "özgürlük, barış, adalet", "tam sivil devlet" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, askeri yönetim aleyhine slogan attı.

Göstericiler başkentin bazı mahallelerinde gösterilerde hayatını kaybedenlerin evlerinin yakınında toplandı.

Sudan Doktorlar Komitesine göre, 3 ayı aşkın süredir devam eden gösterilerde 77 kişi hayatını kaybetti.

Askeri müdahalenin ardından henüz hükümetin kurulamadığı ülkede siyasi krizin çözümüne dair girişimlerinden henüz netice alınamadı.

AA / Ömer Erdem - Güncel

Özgürlük, Hartum, Sudan, Ekim, Güncel, Haber

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