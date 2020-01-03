Sudan'daki askeri uçak kazasında ölü sayısı 18'e yükseldi
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Sudan'daki askeri uçak kazasında ölü sayısı 18'e yükseldi

Sudan ordusu, Batı Darfur eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

03.01.2020 00:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 00:16
Sudan'daki askeri uçak kazasında ölü sayısı 18'e yükseldi

ordusu, Batı eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sudan Ordusu sözcüsü Amir Muhammed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Antonov-12 tipi askeri kargo uçağının, Cuneyne kentindeki aynı adlı havalimanından kalkışından 5 dakika sonra düştüğünü ve uçaktaki 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Muhammed, uçaktaki 7 kişilik mürettebat ile 4'ü çocuk, 11 sivilden kurtulan olmadığını belirtti.

Kaynak: AA
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