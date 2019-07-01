- Sudan'daki askeri gösterilerde ölü sayısı 10'a yükseldi
- Sudan'daki askeri gösterilerde ölü sayısı 10'a yükseldiHARTUM - Sudan'da Askeri Geçiş Konseyinin göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 10'a yükseldi.
- Sudan'daki askeri gösterilerde ölü sayısı 10'a yükseldi
HARTUM - Sudan'da Askeri Geçiş Konseyinin göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 10'a yükseldi.
Sudan'da halkın çeşitli bölgelerde Askeri Geçiş Konseyinin yönetimi sivillere devretmesi talebiyle düzenlediği protestolar sürüyor. Sudan muhalif Merkez Doktorlar Komitesi sabah saatlerinde Omdurman kentinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, ölü sayısının 10'e yükseldiği ifade etti. Yaralı sayısının ise 200'ün üzerinde olduğu açıklandı.
Sudan'da halk dün yönetimin sivillere devredilmesi için Askeri Geçiş Konseyine karşı protestolar düzenlemişti.
Kaynak: İHA
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