Sudan'da yüzlerce kişi geçiş yönetiminin sona ermesini istedi - Haberler
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Sudan'da yüzlerce kişi geçiş yönetiminin sona ermesini istedi

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan'da yüzlerce kişi geçiş yönetiminin sona ermesini istedi

Sudan'da yüzlerce kişi, asker-sivil ortaklığındaki geçiş yönetiminin sona ermesi talebiyle gösteri düzenledi.

Sudan'da yüzlerce kişi, asker-sivil ortaklığındaki geçiş yönetiminin sona ermesi talebiyle gösteri düzenledi.

Sudan Komünist Partisi destekçisi yüzlerce kişi, başkent Hartum'da gerçekleştirdikleri eylemde, "Sivil bir devlet inşa etmek için yeniden devrim. Asker-sivil ortaklığı son bulsun. Özgürlük, barış ve adalet. Sivil yönetim halkın seçimi" sloganları attı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada da elektrik, içme suyu, kanalizasyon, hastane ve eğitim konularında yaşanan sıkıntıların çözümü için hükümete bir belge sunulduğu belirtildi.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Asker ile sivil koalisyon arasında Ağustos 20129'da imzalanan Anayasal Bildiri ile 2024 başına kadar sürecek geçiş süreci başlamıştı.

Anlaşmaya göre geçiş sürecinin sonunda askerlerin yönetimi tamamen sivillere devretmesi bekleniyor.

Sudan'da eski rejim karşıtı oluşumlardan Meslek Odaları Birliği de 26 Eylül'de, askeri konseyle ortaklığın bitirilmesi, geçiş yönetimiyle ilgili düzenlemelerin yer aldığı Anayasal Bildiri Anlaşmasının iptali ve tamamen sivil bir hükümet kurulması çağrısı yapmıştı.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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