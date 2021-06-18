Sudan'da YTB'nin "Türkiye Bursları"na başvuranların sayısı 14 bini aştı
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Sudan'da YTB'nin "Türkiye Bursları"na başvuranların sayısı 14 bini aştı

Sudan'da YTB'nin 'Türkiye Bursları'na başvuranların sayısı 14 bini aştı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) 2012'den beri her yıl yabancı öğrencilere yönelik düzenlediği "Türkiye Bursları" programına bu sene Sudan'dan lisans, yüksek lisans ve doktora için olmak üzere başvuru sayısı 14 bini geçti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) 2012'den beri her yıl yabancı öğrencilere yönelik düzenlediği "Türkiye Bursları" programına bu sene Sudan'dan lisans, yüksek lisans ve doktora için olmak üzere başvuru sayısı 14 bini geçti.

YTB Uluslararası Öğrenci Daire Başkanı Ahmet Atabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kamu kaynaklı burs programı olan, genel adıyla Türkiye Bursları'nın, 2012 öncesinde verilen devlet ve hükümet burslarıyla birleştirildiğini söyledi.

Başkanlığın bu bursu vermesinin temel amacının nitelikli öğrenciler üzerinden ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu belirten Atabaş, 2012'de dünya genelinde 20-30 bin başvuru alan Türkiye Bursları'na müracaat sayısının 2020'de 178 ülkeden 165 bine ulaştığını ifade etti.

"Türkiye'deki kaliteli eğitimden sonra ülkelerine hizmet ediyorlar"

Türkiye'yi eğitim üssü olarak nitelendiren Atabaş, "Uluslararası öğrenciler, Türkiye'nin kaliteli eğitiminden istifa ettikten sonra kendi ülkelerine dönüp hizmet ediyorlar." diye konuştu.

Diğer burs programlarıyla mukayese edildiği zaman Türkiye Bursları'nın kapsamlı olduğunu belirten Atabaş, Türkiye Bursları'nın konaklama, aylık burs, sağlık sigortası ve gidiş dönüş uçak bileti sağladığını kaydetti.

Geçen sene bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı Türkiye Bursları'na 50 Sudanlı öğrencinin kabul edildiğini anlatan Atabaş, bu yıl Sudan'dan lisans için başvuru sayısının 8 bini aştığını belirtti.

Atabaş, lisans başvurularının fazla olması nedeniyle daha sağlıklı seçim yapabilmek için öğrencilerin sınava tabi tutulduğunu, Türkiye Maarif Vakfı Hartum Okullarında gerçekleştirilen sınava 1100 kişinin çağrıldığını ve yaklaşık 200'ünün Hartum Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) mülakata alınacağını söyledi.

Tüm dünyada en fazla başvuru aldıkları ülkelerden birinin Sudan olduğunu dile getiren Atabaş, yüksek lisans ve doktoraya başvuran yaklaşık 6 bin kişiden 100'ünün mülakatlara davet edildiğini bildirdi.

"Türkiye bir hedef ve tutku"

Türkiye Bursları'na başvuran İclal Ömer Muhammed Ali, uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisansını yapmak istediğini belirtti.

"Mülakata çağrıldığım için çok mutluyum." diyen Ali, Türkiye'nin kendisi için bir hedef ve tutku olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin iyi bir akademik ortamı bulunduğunu söyleyen Ali, Türkiye'nin Avrupa ve bütün dünyaya açılan kapı olduğunu dile getirdi.

Hartum Kur'an-ı Kerim ve İslami Bilimler Üniversitesi Türkoloji Bölümü mezunu Yasir Tayyip Süleyman, başvurusu kabul edildiği için çok heyecanlı olduğunu kaydetti.

Süleyman, Türkiye'de yüksek lisans yaptıktan sonra Sudan'a gelip bölümüne ve ülkesine faydalı olmak istediğini belirtti.

Hartum YEE'deki mülakatların bir hafta sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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