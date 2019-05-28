Sudan'da yönetimi sivillere teslim etmeyen orduya baskı için greve gidildi
Sudan'da yönetimi sivillere devretmesi için askeri konseye baskı amacıyla bazı gruplar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla genel greve gidildi.
Sudan'da halk, askerlerin yönetimi sivillere devretmemesi nedeniyle iki gün sürecek genel greve gitti.
Eylemciler generallerin üzerindeki baskıyı arttırmayı amaçladıklarını belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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