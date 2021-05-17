Sudan'da, yolsuzlukla mücadele komisyonuna müdahaleye itiraz eden başsavcının istifası kabul edildi
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Sudan'da, yolsuzlukla mücadele komisyonuna müdahaleye itiraz eden başsavcının istifası kabul edildi

Sudan'da, yolsuzlukla mücadele komisyonuna müdahaleye itiraz eden başsavcının istifası kabul edildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Sudan Egemenlik Konseyi'nin, Başsavcı Tac es-Sir el-Habr'ın istifasını kabul ettiği ve Yargıtay Başkanı Nimet Abdullah'ı görevden aldığı bildirildi.

Sudan Egemenlik Konseyi'nin, Başsavcı Tac es-Sir el-Habr'ın istifasını kabul ettiği ve Yargıtay Başkanı Nimet Abdullah'ı görevden aldığı bildirildi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo'nun başkanlığında toplantı düzenlendi.

Toplantıda alınan kararla Başsavcı Tac es-Sir el-Habr'ın istifası kabul edildi, Yargıtay Başkanı Nimet Abdullah ise görevden alındı.

Sudan Başsavcısı el-Habr, bu ay başında, yolsuzlukla mücadele komisyonunun çalışmalarına müdahale ettiği gerekçesiyle Egemenlik Konseyi'ne resmi itirazda bulunup istifasını sunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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