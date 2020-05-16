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Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 98'in üzerine çıktı

Ekonomik krizin boyutlarının giderek ağırlaştığı Sudan'da, nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 98,81'e çıktığı açıklandı.

Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 98'in üzerine çıktı
16.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:10

Ekonomik krizin boyutlarının giderek ağırlaştığı Sudan'da, nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 98,81'e çıktığı açıklandı.

Sudan Merkezi İstatistik Kurumu, nisan ayında enflasyonun bir önceki aya oranla yüzde 17,17 yükseldiğini duyurdu. Buna göre, mart ayında yüzde 81,64 olan yıllık enflasyon ise nisanda yüzde 98,81'e yükseldi.

Merkezi İstatistik Kurumu, tüm yiyecek ve içecek grupları, özellikle yağ, et, şeker, bakliyat ve yakıt krizine bağlı tüp ve ulaşım ücretleri ile kömür ve odun fiyatlarındaki önemli artışların enflasyondaki yükselişin nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon, para birimi cüneyhin dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi, nakit para sıkıntısı yaşanması gibi nedenlerden dolayı zor bir dönemden geçiyor.

Petrol zengini Güney Sudan'ın ayrılması ekonomik dengeleri bozdu

Güney Sudan'ın 2011'de referandumla ayrılmasının ardından petrol gelirlerinin yüzde 80'ine yakınını kaybeden Hartum hükümeti, o dönem girdiği ekonomik krizden henüz kurtulamadı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ülke, rejim ve hükümet değişikliğine gitse de ekonomik krizden bir türlü kurtulamadı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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