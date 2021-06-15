Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 378'in üzerine çıktı
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Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 378'in üzerine çıktı

Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 378'in üzerine çıktı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 378'in üzerine çıktı.

Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 378'in üzerine çıktı.

Sudan Merkezi İstatistik Kurumu, mayısta enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 15,65 yükseldiğini duyurdu.

Nisan 2021'de yüzde 363,14 olan yıllık enflasyon da geçen ay yüzde 378,79'a yükseldi.

Açıklamada, gıda ürünleri ve akaryakıttaki keskin artışların enflasyonun yükselme nedeni olduğuna vurgu yapıldı.

Yıllardır ekonomik krizle boğuşan ülkede 11 Nisan 2019'daki askeri darbenin ardından ağustos ayında başa gelen geçiş hükümetinin politikaları kapsamında akaryakıt, ekmek ve elektrikteki sübvansiyonlar kaldırılmaya başlanmıştı.

Hükümetin 9 Haziran'da akaryakıttaki devlet desteğinin tamamen kaldırıldığını açıklamasıyla fiyatlara yüzde 100'ün üstünde zamlar yapılmıştı.

Sudan para birimi cüneyh de dolar karşısında son iki yılda 10 kat değer kaybederek 500 seviyelerini görmüştü.

Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon ve devalüasyon nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Hükümet, 2021 bütçesinde yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 95 olarak açıklamıştı. Sudan, 21 Şubat'ta Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç ertelemeye başvurmak için karaborsadaki kurun değeriyle resmi kuru eşitleyerek devalüasyona gitmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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