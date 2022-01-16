Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 359'un üzerine çıktı - Haberler
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Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 359'un üzerine çıktı

Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 359'un üzerine çıktı
AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 359,09 olarak kayda geçti.

Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 359,09 olarak kayda geçti.

Sudan İstatistik Kurumu'na göre, aralık enflasyonu yüzde 318,21, yıllık enflasyon yüzde 359,09 olarak gerçekleşti.

2020'de yıllık enflasyon yüzde 163,26 olarak kaydedilmişti.

Sudan, enflasyonun en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında Venezuela'nın ardından 2. sırada yer alıyor.

Beklentiler yaklaşık 4 kat aşıldı

Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon ve devalüasyon nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Yıllardır ekonomik krizle boğuşan ülkede 11 Nisan 2019'daki askeri darbenin ardından ağustos ayında başa gelen geçiş hükümetinin politikaları kapsamında akaryakıt, ekmek ve elektrikteki sübvansiyonlar kaldırılmıştı.

Sudan para birimi cüneyh de dolar karşısında son iki yılda 10 kat değer kaybederek 500 seviyesine yaklaştı.

Hükümet, 2021 bütçesinde yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 95 olarak açıklamıştı.

Sudan, 21 Şubat'ta Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç ertelemeye başvurmak için karaborsadaki kurun değeriyle resmi kuru eşitleyerek devalüasyona gitmişti.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah bundan sonra da her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşında korumayı sürdüreceğiz.'

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bundan sonra da her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşında korumayı sürdüreceğiz."
AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 359,09 olarak kayda geçti.

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