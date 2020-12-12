Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 254'ün üzerine çıktı
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Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 254'ün üzerine çıktı

12.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:38
Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 254'ün üzerine çıktı

Sudan'da, yıllık enflasyon yüzde 254'ün üzerine çıktı.

Sudan'da, yıllık enflasyon yüzde 254'ün üzerine çıktı.

Sudan Merkezi İstatistik Kurumu, kasımda enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 24,49 yükseldiğini duyurdu.

Ekim'de yüzde 229,85 olan yıllık enflasyon da geçen ay yüzde 254,34'e yükseldi.

Kurumun açıklamasında, özellikle gıda ve içecek grubunda fiyat artışlarının enflasyonun yükselme nedeni olduğu belirtilerek, geçen ay gıdadaki fiyat artışlarının yıllık yüzde 200'ler seviyesini aştığı kaydedildi.

Sudan hükümeti, ekim ayında akaryakıttaki sübvansiyonları da kaldırmıştı.

Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon, para birimi cüneyhin dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi, nakit para sıkıntısı yaşanması gibi nedenlerden dolayı zor bir dönemden geçiyor.

Ülkede akaryakıt ve un teminindeki sıkıntılara bağlı istasyonlar ve fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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